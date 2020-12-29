Коронавірус в Україні та світі не відступає. Наразі у багатьох країнах проходить масова вакцинація населення. 29 грудня американська фармацевтична компанія Novavax повідомила про проведення третього етапу випробувань вакцини.

Новий штам коронавірусу

Після того як новий штам коронавірусу зареєстрували у Великій Британії, інші країни також почали масово фіксувати мутацію. 29 грудня стало відомо про шість заражень новим видом Covid-19 в Індії.

Німецькі ЗМІ припускають, що мутація могла бути у країні ще у листопаді.

Тим часом у Сполучених Штатах Америки затвердили фінансову допомогу для громадян. Жителі країни отримають по $2 тис. від держави.

Влада Іспанії планує створити спеціальний реєстр з іменами людей, які відмовилися від щеплення. Списки осіб будуть доступними у відкритому доступі, також їх передадуть країнам Європейського Союзу.

Коронавірус в Україні

29 грудня в Україні зафіксували:

6 988 нових випадків коронавірусу, всього – 1 037 362;

232 смертей, загалом зафіксовано 18 081 летальний випадок;

16 106 одужалих, за період пандемії вилікуватися вдалося 681 835 пацієнтам.

Де найскладніша ситуація з Covid-19 в Україні та статистику за містами дивіться на Фактах ICTV.