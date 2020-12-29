За підсумками 2020 року очікується падіння ВВП України на 4,8%.

Про це під час прес-конференції 29 грудня заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

– Ми й надалі зберігаємо макропрогноз, який ми озвучили у квітні, падіння на 4,8% за рік, – уточнив Ігор Петрашко.

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За словами спікера, цей прогноз зберігається як базовий.

Прогноз ВВП України на 2021 рік

За прогнозами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, ВВП України продовжить падати і у 2021 році.

У першому кварталі наступного року очікується падіння на 3%.

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