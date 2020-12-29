Міноборони вживає заходів для недопущення зриву забезпечення ЗСУ харчуванням

Міністерство оборони України (МОУ) вживає запобіжних механізмів, щоб уникнути ситуації із навмисним зривом процесу харчування військовослужбовців у 2021 році. Відповідні спроби зафіксовані з боку недобросовісних учасників тендеру на харчове забезпечення військовослужбовців.

Наразі оборонне відомство тимчасово продовжує договори з поточними постачальниками харчування. Тим часом Міністерство звернулося до правоохоронних органів з проханням з’ясувати, хто намагається зірвати постачання продовольства для військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ). Про це розповів заступник міністра оборони України Ігор Халімон.

— Ми все робимо для того, щоб такого зриву не відбулося. Зараз ми в рамках законодавства продовжуємо договори з наявними суб’єктами господарювання, які постачали харчування за каталогом (згідно зі стандартами НАТО), щоб продовжити забезпечення, допоки не будуть підписані нові договори з переможцями, які вже фактично виграють процедури та матимуть можливість приступити до виконання зобов’язань, — сказав заступник голови МОУ.

Він наголосив, що через недосконалість законодавства щодо публічних закупівель у тендерах на постачання харчування військовослужбовцям ЗСУ беруть участь суб’єкти, чия головна мета — унеможливити чи відтермінувати цю процедуру. Це ставить під загрозу забезпечення армії продовольством, а отже, й обороноздатність держави загалом.

За словами Ігоря Халімона, Міноборони вже звернулося з відповідними заявами до компетентних органів.

— Ми попросили допомоги в Служби безпеки України, в поліції. Тому що маємо недобросовісні заходи певних учасників, які, я думаю, спеціально подають певні невідповідні документи. Зокрема фіктивні, щоби фактично унеможливити чи відтермінувати підписання договорів. Правоохоронці нам допомагають. Далі це вже питання їхньої компетенції, як відбуватиметься притягнення до відповідальності цих суб’єктів господарювання, — розповів Ігор Халімон.

У Міноборони розповіли, що ризик зриву договорів на постачання харчування для ЗСУ став очевидним, коли черговий ФОП подав мінімальний пакет документів, і там не було ні досвіду виконання аналогічного договору, ні підтвердження фінансової спроможності, ні навіть банківської гарантії для забезпечення цінової пропозиції.

— Але подання скарг блокує роботу інших. Це як у випадку, коли під час бойових дій корабель затоплюють у протоці, щоб інші не могли пройти, — пояснили в МОУ.

При цьому, як розповів Ігор Халімон, наразі Міноборони може дискваліфікувати того чи іншого учасника тільки вже після торгів.

— Після того, як будуть проведені певні процедури. Не на моменті, коли з ними ведеться переговорна процедура. Саме через ці нюанси суб’єктами господарювання створюються певні фізичні особи – підприємці, які заходять на торги виключно для того, щоб відтермінувати або фактично унеможливити процедуру, — сказав заступник голови МОУ.

Заступник міністра оборони нагадав, що минулого року один із ФОПів також фактично заблокував процедури з харчування.

— Тоді втрутилася Верховна Рада, допомогла ухваленням закону про продовження договорів, щоб не було зриву (забезпечення. – Ред.) харчування. Бо одна з компаній, яка вирішила максимально охопити весь ринок послуг в ЗСУ щодо харчування, буквально за тиждень до того, як приступити до своїх обов’язків, відмовилася від надання послуг через коронавірус, — розповів Халімон.

За його словами, цьогоріч утворилася така сама ситуація.

— Я впевнений, що це цілеспрямовані дії для дискредитації і відомства загалом, і заходів, яких ми вживаємо для переходу військовослужбовців на систему харчування за стандартами НАТО, — вважає Ігор Халімон.

У Міноборони наголошують, що наразі йдеться про ризики обороноздатності держави в цілому, тому необхідне втручання усіх державних органів.

— От якраз правоохоронні органи й повинні з’ясувати, у чиїх інтересах вони діють, — наголошують в МОУ.

У відомстві розказали, що загальна чисельність українських військовослужбовців за законом — 250 тис., але зараз — на 26 тис. більше. Нагальна потреба в контексті забезпечення військових ЗСУ харчуванням — перейти на стандарти НАТО (тобто, можливість обирати собі їжу за каталогом).