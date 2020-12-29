Підприємці та наймані працівники, чия діяльність постраждає внаслідок посилення карантину у січні, можуть отримати допомогу від держави – 8 тис. грн.

Вид діяльності повинен входити до переліку, визначеного урядом.

Про це на брифінгу повідомив керівник проекту Дія Мстислав Баник.

Що стосується ФОПів, то це ті, хто на 31 жовтня 2020 року мав основний КВЕД, що входить до переліку, який визначив Кабмін. Крім того, строк діяльності ФОПів повинен бути не менше 3 місяців та сплачувати ЄСВ протягом також 3 місяців, а також ФОП не повинен бути сумісником.

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Загалом, станом на 29 грудня заявки на отримання компенсації за карантин подали 429 704 ФОПів та найманих працівників.

Подавати заяви на отримання карантинної допомоги можливо через портал Дія або мобільний додаток до 31 грудня.

Баник повідомив, що через додаток подали 353 578 заяв, через портал Дія – 76 126 заяв.

Протести ФОП

15 грудня кілька сотень фізичних осіб-підприємців вийшли на центральні вулиці столиці, щоб висловити свою незгоду з діями влади щодо карантинних обмежень та впровадження касових апаратів.

Хоча подібні акції відбуваються ще з листопада, цього разу представники ФОП вирішили стояти до останнього.

Факти ICTV розповідають, чому ФОП проти запровадження касових апаратів та чи може нині щось зробити влада.