Найдисциплінованіша фракція парламенту – Слуга народу

Понад 50 народних депутатів не пропустили жодного з 25 пленарних засідань під час четвертої сесії ВР 9 скликання.

Як свідчить статистика на офіційному сайті Верховної Ради України, найбільша кількість дисциплінованих парламентаріїв – у фракції Слуга народу.

Якщо говорити про голів комітетів (Слуга народу очолює 19 з 23 комітетів), то були присутні на всіх засіданнях семеро – Данило Гетманцев, Галина Третьякова, Михайло Радуцький, Юрій Арістов, Микола Сольський, Олег Бондаренко і Сергій Бабак.

Також активними були рядові депутати від монобільшості: Галина Янченко, Мар’яна Безугла, Олег Арсенюк, Сергій Бабак, Віталій Безгін, Валерій Божик, Михайло Лаба, Іван Юнаков, Святослав Юраш. Усі вони відвідали 100% засідань з початку сесії у вересні.

У фракціях Європейська солідарність, Голос, Батьківщина та ОПЗЖ теж є по декілька депутатів, які були присутні на всіх 25 засіданнях.

За час проведення сесії частина депутатів хворіла або перебувала на самоізоляції. За словами спікера парламенту Дмитра Разумкова, станом на 14 грудня перехворіли на Covid-19 128 депутатів. Попри це парламентарії продемонстрували високий рівень відвідуваності.

Восени регламентний комітет Ради ухвалив рішення про те, що депутати-прогульники залишаться без зарплати. Раніше голова ВР Дмитро Разумков пропонував ухвалити зміни до Конституції та позбавляти парламентарів, які ігнорують пленарні засідання, депутатських мандатів.