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Факти / Україна
Валентина Чорна |

Перший український онлайн-супермаркет Cooker з екологічною доставкою за 30 хвилин

У грудні цього року в Києві розпочав роботу онлайн-супермаркет Cooker. Це перша в Україні мережа формату dark store, яка пропонує продукти напряму від виробників та доставку за рекордний проміжок часу – 30 хвилин від моменту замовлення на сайті.

Cooker належить до SMK Group – найпотужнішого вітчизняного виробника м’ясної продукції. Тому в онлайн-супермаркеті великій м’ясний асортимент найвищої якості та свіжості – поставки здійснюються напряму з виробництва.

Перший в Україні онлайн-супермаркет Cooker

На сьогодні на сайті магазину cooker.net.ua доступні до замовлення понад 1000 позицій у 20 товарних категоріях. Серед них: свіже м’ясо, напівфабрикати, м’ясні делікатеси, ковбаси, сосиски/сарделі. У інших категоріях магазин також отримує продукцію напряму від постачальників.

Супермаркет функціонує у форматі dark store (магазин без торговельної зали та покупців) – це мережа станцій, на яких зберігається продукція та комплектуються замовлення. У країнах Західної Європи dark store успішно розвиваються уже понад 10 років.

Наразі Cooker має 12 таких станцій у різних точках столиці, що забезпечує можливість надшвидкої доставки – максимум 30 хвилин з моменту замовлення. Надалі планується збільшити кількість станцій до 25 та скоротити час очікування до 15 хвилин.

Перший в Україні онлайн-супермаркет Cooker

Кур’єри власної служби доставки Cooker використовують електробайки українського виробництва, що дає змогу швидко пересуватися містом навіть у складних дорожніх та погодних умовах.

– У проекті онлайн-супермаркету Cooker ми зробили акцент на кількох важливих питаннях: свіжа продукція напряму з виробництва, швидка доставка, використання екологічного електротранспорту, економія часу та зменшення ризиків інфікування для споживачів, що особливо актуально в сьогоднішніх умовах. Для жителів сучасного великого міста всі ці чинники важливі та затребувані, – розповів Денис Парамонов, засновник Cooker та власник SMK Group.

Замовити продукти в онлайн-супермаркеті Cooker можуть жителі Києва та частини приміських районів столиці. Доставка замовлення вартістю від 250 грн – безкоштовна, нижче цієї суми – 40 грн. Для забезпечення швидкості та екологічності був викуплений кур’єрський напрямок компанії Delfast, який став фірмовою службою доставки Cooker.

Перший в Україні онлайн-супермаркет Cooker

Довідка про компанію:

SMK Group об’єднує Салтівський, Київський, Бердянський та Богодухівський м’ясокомбінати, агрофірму Світанок (з власною свинофермою) та понад 600 фірмових магазинів у всіх регіонах України. У виробництві застосовують сучасні технології та обладнання провідних світових брендів (Schröter, Intermik, Siemens, Handtmann, Cryovac та ін.). Усі виробничі та управлінські практики підтверджені відповідністю міжнародним стандартам ISO9001 і ISO22000 (HACCP).

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