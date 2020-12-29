Перший в Україні онлайн-супермаркет Cooker

У грудні цього року в Києві розпочав роботу онлайн-супермаркет Cooker. Це перша в Україні мережа формату dark store, яка пропонує продукти напряму від виробників та доставку за рекордний проміжок часу – 30 хвилин від моменту замовлення на сайті.

Cooker належить до SMK Group – найпотужнішого вітчизняного виробника м’ясної продукції. Тому в онлайн-супермаркеті великій м’ясний асортимент найвищої якості та свіжості – поставки здійснюються напряму з виробництва.

На сьогодні на сайті магазину cooker.net.ua доступні до замовлення понад 1000 позицій у 20 товарних категоріях. Серед них: свіже м’ясо, напівфабрикати, м’ясні делікатеси, ковбаси, сосиски/сарделі. У інших категоріях магазин також отримує продукцію напряму від постачальників.

Супермаркет функціонує у форматі dark store (магазин без торговельної зали та покупців) – це мережа станцій, на яких зберігається продукція та комплектуються замовлення. У країнах Західної Європи dark store успішно розвиваються уже понад 10 років.

Наразі Cooker має 12 таких станцій у різних точках столиці, що забезпечує можливість надшвидкої доставки – максимум 30 хвилин з моменту замовлення. Надалі планується збільшити кількість станцій до 25 та скоротити час очікування до 15 хвилин.

Кур’єри власної служби доставки Cooker використовують електробайки українського виробництва, що дає змогу швидко пересуватися містом навіть у складних дорожніх та погодних умовах.

– У проекті онлайн-супермаркету Cooker ми зробили акцент на кількох важливих питаннях: свіжа продукція напряму з виробництва, швидка доставка, використання екологічного електротранспорту, економія часу та зменшення ризиків інфікування для споживачів, що особливо актуально в сьогоднішніх умовах. Для жителів сучасного великого міста всі ці чинники важливі та затребувані, – розповів Денис Парамонов, засновник Cooker та власник SMK Group.

Замовити продукти в онлайн-супермаркеті Cooker можуть жителі Києва та частини приміських районів столиці. Доставка замовлення вартістю від 250 грн – безкоштовна, нижче цієї суми – 40 грн. Для забезпечення швидкості та екологічності був викуплений кур’єрський напрямок компанії Delfast, який став фірмовою службою доставки Cooker.

Довідка про компанію:

SMK Group об’єднує Салтівський, Київський, Бердянський та Богодухівський м’ясокомбінати, агрофірму Світанок (з власною свинофермою) та понад 600 фірмових магазинів у всіх регіонах України. У виробництві застосовують сучасні технології та обладнання провідних світових брендів (Schröter, Intermik, Siemens, Handtmann, Cryovac та ін.). Усі виробничі та управлінські практики підтверджені відповідністю міжнародним стандартам ISO9001 і ISO22000 (HACCP).