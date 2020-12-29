Підвищення тарифів не вплине на отримувачів субсидій

У Міністерстві соціальної політики запевняють, що отримувачі субсидій не відчують підвищення тарифів, оскільки розмір допомоги буде збільшений.

– При чинній системі надання субсидії всі 3,1 млн домогосподарств, які отримують субсидію, жодним чином не відчують підвищення тарифів, оскільки це покриється збільшеним розміром субсидії, – зазначили у відомстві.

Ті домогосподарства, які раніше не користувались субсидіями, але їм складно оплачувати житлово-комунальні послуги, можуть звернутись за оформленням допомоги. Це можна зробити онлайн або відправивши відповідні декларацію до органу соцзахисту населення.

Збільшення цін

Кабінет міністрів вніс зміни в положення про покладання спеціальних обов’язків на оптовому ринку електричної енергії та скасував тариф для населення на перші 100 кВт-год електроенергії з 1 січня 2021 року.

Рішення ухвалили 28 грудня під час засідання.

Джерело: Мінсоцполітики