Погода на 29 грудня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 29 грудня в Україні буде хмарною та дощовою. Гідромедцентр прогнозує сильні пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с. Оголошено І рівень небезпечності.

На Сході буде найпрохолодніше, обійдеться без опадів: вдень до +3°, вночі подекуди до -4°.

На Заході потепліє в усіх областях, у деяких регіонах пройдуть незначні опади, денна температура до +13°, вночі до +5°.

На Півдні хмарно і тепло, дощів не очікується: вдень до +13°, вночі подекуди до +5°.

Читайте: Синоптики дали прогноз погоди на 2021 рік у світі

На Півночі синоптики прогнозують хмарність, у більшості областях – опади: вдень термометри покажуть до +7°, вночі – до -3°.

У Центрі також тепло, переважно без опадів, цілий день триматиметься хмарна погода: вночі до -1°, вдень до +9°.

У Києві синоптики хмарну і дощову погоду: вдень температура повітря прогріється до +7°, ввечері стовпчик термометра знизиться до 0°.

Погода у Карпатах на Новий рік 2021

Гідромедцентр оприлюднив прогноз погоди на Новий рік 2021 у Карпатах.

На жаль, синоптики констатували, що на снігопад та морози можна не очікувати.

На зміну класичній зимі у Карпатах новорічні свята пройдуть разом із дощами та плюсовою температурою.