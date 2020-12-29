Погода на 29 грудня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 29 грудня в Україні буде хмарною та дощовою. Гідромедцентр прогнозує сильні пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с. Оголошено І рівень небезпечності.
На Сході буде найпрохолодніше, обійдеться без опадів: вдень до +3°, вночі подекуди до -4°.
На Заході потепліє в усіх областях, у деяких регіонах пройдуть незначні опади, денна температура до +13°, вночі до +5°.
На Півдні хмарно і тепло, дощів не очікується: вдень до +13°, вночі подекуди до +5°.
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На Півночі синоптики прогнозують хмарність, у більшості областях – опади: вдень термометри покажуть до +7°, вночі – до -3°.
У Центрі також тепло, переважно без опадів, цілий день триматиметься хмарна погода: вночі до -1°, вдень до +9°.
У Києві синоптики хмарну і дощову погоду: вдень температура повітря прогріється до +7°, ввечері стовпчик термометра знизиться до 0°.
Погода у Карпатах на Новий рік 2021
Гідромедцентр оприлюднив прогноз погоди на Новий рік 2021 у Карпатах.
На жаль, синоптики констатували, що на снігопад та морози можна не очікувати.
На зміну класичній зимі у Карпатах новорічні свята пройдуть разом із дощами та плюсовою температурою.