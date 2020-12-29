У Києві простежується зниження захворюваності на грип та ГРВІ. Наразі показник захворюваності становить 360,1.

Станом на кінець грудня зафіксовано 10 685 хворих. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 51,9%.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 8,3% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 4 156 (зниження на 4,5%), дорослих – 6 529 (майже на рівні минулого тижня).

Читайте: Січневий локдаун скасовувати не будуть – МОЗ назвав причини

У структурі захворюваності діти становлять 38,9%, а на попередньому тижні – 37,3%. Серед школярів захворюваність знизилася на 9,4% – зареєстровано 2 072 випадки.

До медичних закладів за останній тиждень госпіталізували 35 осіб, із них 27 – діти.

Коронавірус у Києві

Станом на 29 грудня коронавірус у Києві виявили ще у 953 осіб. Загалом у столиці зафіксовано 109 008 випадків Covid-19.

За минулу добу померла від хвороби 21 особа. Усього за період пандемії в столиці 1 874 летальних випадки від коронавірусу. Водночас одужали 556 українців, усього коронавірус подолали 38 017 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 287, у Дніпровському – 141, Святошинському – 107.