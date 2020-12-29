В Україні можуть обмежити доступ до Єдиного реєстру е-декларацій

В Україні частково обмежать доступ до Єдиного реєстру електронних декларацій.

У НАЗК зазначили, що це може відбутися через модернізацію реєстру.

– У зв’язку з модернізацією до кінця 2020 року може бути частково обмежений доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстру декларацій), – йдеться у повідомленні НАЗК.

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Також у Національному агенстві з питань запобігання корупції повідомили, що повноцінний перехід на оновлену версію реєстру вимагає певного часу, а після завершення усіх робіт весь функціонал та подані документи будуть відновлені.

Окрім того, в оновленому реєстрі будуть доступні чернетки документів, створені впродовж останнього місяця.

Відповідальність за брехню в декларації

7 грудня голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації.

Законом внесені зміни, зокрема, до Кримінального кодексу України, які відновлюють кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації та встановлюють відповідальність за умисне неподання декларації.

Джерело: НАЗК