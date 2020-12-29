У новорічну ніч – з 31 грудня на 1 січня – Київський метрополітен продовжить роботу на дві години, а фунікулер працюватиме цілодобово.

Окрім того, для уникнення скупчення людей на платформах можливі обмеження або ж закриття на вхід станцій у центрі столиці: Золоті ворота, Хрещатик, Майдан Незалежності, Поштова площа та Контрактова площа.

В районі цих станцій метро працюють сім новорічних локацій – Софійська площа, Арка дружби народів, пішохідний міст до Володимирської гірки, Андріївський узвіз та Контрактова площа.

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Водночас 81% українців планують зустрічати Новий рік 2021 удома. Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом Демократичні ініціативи спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

За його даними, лише кожен десятий (9%) сподівається провести новорічну ніч у гостях у друзів або родичів.