PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Як працюватиме метро у Києві у новорічну ніч

У новорічну ніч – з 31 грудня на 1 січня – Київський метрополітен продовжить роботу на дві години, а фунікулер працюватиме цілодобово.

Окрім того, для уникнення скупчення людей на платформах можливі обмеження або ж закриття на вхід станцій у центрі столиці: Золоті ворота, Хрещатик, Майдан Незалежності, Поштова площа та Контрактова площа.

В районі цих станцій метро працюють сім новорічних локацій – Софійська площа, Арка дружби народів, пішохідний міст до Володимирської гірки, Андріївський узвіз та Контрактова площа.

Читайте: Як прикрасити ялинку на Новий рік 2021

Водночас 81% українців планують зустрічати Новий рік 2021 удома. Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом Демократичні ініціативи спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

За його даними, лише кожен десятий (9%) сподівається провести новорічну ніч у гостях у друзів або родичів.

Джерело: КМДА

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка