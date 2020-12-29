Під час різдвяно-новорічних свят відділення та кур’єрська доставка компанії Нова пошта працюватимуть з вихідними.

31 грудня – відділення та адресна доставка працюють за скороченим графіком роботи (до 15.00, 17.00 або 18.00 в залежності від відділення)

1 та 7 січня – відділення та адресна доставка не працюватимуть.

8 січня та у решту міжсвяткових днів Нова пошта працює у звичайному режимі.

Графік роботи Укрпошти на Новий рік та Різдво

Раніше свій графік роботи в новорічні і різдвяні свята повідомила адміністрація Укрпошти.

250 найбільш завантажених відділень Укрпошти працюватимуть без вихідних.

Перелік відділень Укрпошти, які працюватимуть на Новий рік і Різдво можна знайти тут.

Джерело: Нова пошта