Національний банк опублікував регламент роботи системи електронних платежів у період святкових днів.
- 30 грудня 2020 року СЕП працюватиме до 24.00. Валютний ринок України, депозитарій та інші системи Національного банку працюватимуть у звичайному режимі.
- 31 грудня 2020 року до 13.00 через СЕП здійснюватимуться лише платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі від учасників СЕП до НБУ та органів Державної казначейської служби і платежі від НБУ та органів Державної казначейської служби на адресу усіх учасників СЕП. Валютний ринок України працюватиме з урахуванням особливостей роботи СЕП, викладених у регламенті. Банківський день у СЕП закінчиться о 13.00.
- 1 січня 2021 року банківський день у СЕП розпочнеться о 9.00 з датою банківського дня 4 січня 2021 року.
- 1–3 січня 2021 року учасники СЕП самостійно вирішують про дату початку роботи в системі. Міжбанківські перекази через СЕП у цей період здійснюватимуться з датою банківського дня 4 січня 2021 року. Депозитарій Національного банку не працюватиме, а банки не здійснюватимуть операції з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти.
- 4–6 січня 2021 року СЕП і банківська система України працюватимуть у звичайному режимі.
- День роботи банківської системи України переноситься з п’ятниці 8 січня 2021 року на суботу 16 січня 2021 року.
- 16 січня 2021 року міжбанківські перекази через СЕП здійснюватимуться з датою банківського дня 16 січня 2021 року.
- 17 січня 2021 року міжбанківські перекази через СЕП здійснюватимуться з датою банківського дня 18 січня 2021 року.
- З 31 грудня 2020 року до 4 січня 2021 року включно діє офіційний курс гривні до іноземних валют та облікова ціна банківських металів, розраховані Національним банком України 30 грудня 2020 року.
- 1–3 та 7–10 січня 2021 року банки за потреби можуть здійснювати касові операції. Водночас банки у цей період мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.
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