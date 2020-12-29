Зеленський звільнив заступника голови РНБО Кривоноса

Володимир Зеленський 29 грудня звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Про підписання відповідного указу № 604/2020 повідомили в Офісі президента.
Наразі Сергій Кривоніс перебуватиме у розпорядженні Міноборони України.
На посаді заступника секретаря РНБО Сергій Кривоніс перебував з березня 2019 року.
До цього Кривонос працював першим заступником Командувача Сил спеціальних операцій ЗС України.
Сергій Кривонос очолював комісію з питань оборонної промисловості та військово-технічного співробітництва, а також працював над питанням співпраці Україна-НАТО.
Його попередником на посаді заступника секретаря РНБО був Олег Гладковський – один із головних фігурантів у справі щодо розкрадання мільйонів гривень в оборонному комплексі.