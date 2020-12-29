Зеленський звільнив заступника голови РНБО Кривоноса

Володимир Зеленський 29 грудня звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Про підписання відповідного указу № 604/2020 повідомили в Офісі президента.

Наразі Сергій Кривоніс перебуватиме у розпорядженні Міноборони України.

На посаді заступника секретаря РНБО Сергій Кривоніс перебував з березня 2019 року.

До цього Кривонос працював першим заступником Командувача Сил спеціальних операцій ЗС України.

Сергій Кривонос очолював комісію з питань оборонної промисловості та військово-технічного співробітництва, а також працював над питанням співпраці Україна-НАТО.

Його попередником на посаді заступника секретаря РНБО був Олег Гладковський – один із головних фігурантів у справі щодо розкрадання мільйонів гривень в оборонному комплексі.