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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

Долар здешевшав: курс валют в Україні 30 грудня

Курс долара станом на 30 грудня здешевшав. Мінімально знизився у ціні і євро.

Так, ціна за $1 сьогодні становить 28,26 грн, що на 10 копійок менше, ніж було 29 грудня.

Євро здешевшав лише на 1 копійку – з 34,64 грн/1€ до 34,63 грн/1€. Вартість російського рубля і польського злотого залишилася майже на тому самому рівні.

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Курс валют в Україні від НБУ на 30.12:

  • $1 – 28,26 грн;
  • €1 – 34,63 грн;
  • 1 польський злотий – 7,65 грн;
  • 10 російських рублів – 3,84 грн.

курс валют 30 грудня

Курс долара у 2021 році

Інвестиційний аналітик Вадим Бардась зазначає, що зростання курсу долара в Україні стримуватиме збільшення експорту товарів та послуг, відновлення попиту нерезидентів щодо купівлі державних цінних паперів та надання кредитів міжнародними фінансовими організаціями.

Згідно з прогнозом аналітика, курс долара у 2021 році може коливатися в межах 27-29,5 грн за $1.

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