Іран завершив розслідування катастрофи українського літака, який збили над Тегераном у січні 2020 року та визначили суму компенсації для сімей кожної жертви катастрофи.

Міністр доріг і міського розвитку Ірану Мохаммад Есламі заявив, що розслідування авіакатастрофи провели професійно і без жодних упереджень.

– Остаточний звіт був надрукований англійською мовою і був наданий усім зацікавленим сторонам і незабаром буде доступний всім людям в інформаційній системі Управління цивільної авіації, – сказав міністр.

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Кабінет міністрів Ірану 30 грудня затвердив суму у $150 тис. компенсації, яку отримають рідні постраждалих у катастрофі Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.

23 грудня Україна не отримала фінальний звіт від Ірану щодо авіакатастрофи літака МАУ.

Авіакатастрофа літака МАУ сталася 8 січня 2020 року. Український літак вилетів з Тегерану, столиці Ірану, а через кілька хвилин впав. Через декілька днів влада Ірану визнала, що літак збили військові, прийнявши його за ворожий об’єкт.

У результаті авіакатастрофи загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, серед яких 11 українців і 63 громадян Канади.

Джерело: IRNA