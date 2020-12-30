Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 30 грудня коронавірус у Києві виявили ще у 1 131 особи. Загалом у столиці зафіксовано 110 139 випадків Covid-19.

За минулу добу померли від хвороби 22 особи. Усього за період пандемії в столиці 1 897 летальних випадків від коронавірусу. Водночас одужали 839 українців, усього коронавірус подолали 38 856 мешканців столиці.

Захворіли:

659 жінок віком від 19 до 91 року;

414 чоловіків віком від 19 до 88 років;

21 дівчинка від 2 до 17 років;

37 хлопчиків від 1 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Дарницькому районі – 220, у Дніпровському — 188, Деснянському — 138.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: