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Факти / Інфографіка
Софія Телішевська |

1 131 за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

Станом на 30 грудня коронавірус у Києві виявили ще у 1 131 особи. Загалом у столиці зафіксовано 110 139 випадків Covid-19.

За минулу добу померли від хвороби 22 особи. Усього за період пандемії в столиці 1 897 летальних випадків від коронавірусу. Водночас одужали 839 українців, усього коронавірус подолали 38 856 мешканців столиці.

Захворіли:

  • 659 жінок віком від 19 до 91 року;
  • 414 чоловіків віком від 19 до 88 років;
  • 21 дівчинка від 2 до 17 років;
  • 37 хлопчиків від 1 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Дарницькому районі – 220, у Дніпровському — 188, Деснянському — 138.

Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Джерело: РНБО

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