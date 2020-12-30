30 грудня 2020 року у світі продовжує поширюватися коронавірус, у багатьох країнах фіксують і новий, британський, штам Covid-19. У різних державах пандемію намагаються подолати за допомогою карантинних заходів та вакцинації.

Станом на середу на планеті підтвердили понад 80,4 млн випадків коронавірусу, добовий приріст – понад 488 тис. нових хворих. За час пандемії вірус забрав життя понад 1,7 млн ​​мешканців планети.

В Україні за весь час зафіксували 1 045 348 підтверджених випадків Covid-19, за добу – 7 986. Загалом вірус забрав життя 18 324 людей.

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Новий штам коронавірусу

У світі продовжує поширюватися мутація коронавірусу, про яку вперше офіційно заявили 14 грудня у Великій Британії. Штам виявили у США. До цього він встиг поширитися у низці європейських країн, а також в Азії та Австралії. В Україні мутацію поки не виявили.

Карантин і вакцинація

У країнах світу продовжують дотримуватися карантинних заходів, а також вакцинувати людей від вірусу.

30 грудня у Великій Британії схвалили вакцину AstraZeneca, британський регуляторний орган погодив препарат для екстреного використання. Вакцинація повинна розпочатися у країні у перших числах січня.

А Україна уклала договір на постачання китайської вакцини проти коронавірусу компанії Sinovac Biotech. Країна повинна отримати понад 1,9 млн доз у найкоротші терміни.

Коронавірус в Україні

За час пандемії в Україні від коронавірусу одужало 698 190 українців.

За добу хворобу подолало 16 355 громадян.

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