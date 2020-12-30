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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Майже 8 тис. нових випадків: статистика коронавірусу в Україні 30 грудня

7 986 позитивних тестів за добу – така статистика коронавірусу в Україні станом на ранок 30 грудня. Загальна кількість інфікованих з початку пандемії сягнула 1 045 348.

Серед нових хворих – 272 дитини та 453 медики.

За даними МОЗ, за останній день від наслідків Covid-19 померли 243 українці, а загалом вірус забрав життя уже 18 324 хворих.

Водночас одужали 698 190 людей, з яких 16 355 – за останню добу.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19

Окрім того, за добу до лікарень госпіталізовано 2 925 пацієнтів.

Київ на першому місці за кількістю підтверджених випадків. Тут за день захворіла 1 131 людина. Далі – Запорізька (739), Одеська (729), Київська (623), Дніпропетровська (462) та Харківська (412) області.

Коронавірус у регіонах:

  • м. Київ – 110 139 (+1 131)
  • Вінницька – 22 242 (+164)
  • Волинська – 32 735 (+109)
  • Дніпропетровська – 58 094 (+462)
  • Донецька – 35 905 (+343)
  • Житомирська – 38 720 (+166)
  • Закарпатська – 28 065 (+91)
  • Запорізька – 53 428 (+739)
  • Івано-Франківська – 43 072 (+123)
  • Київська – 58 535 (+623)
  • Кіровоградська – 8 345 (+97)
  • Луганська – 10 218 (+164)
  • Львівська – 60 923 (+363)
  • Миколаївська – 30 500 (+200)
  • Одеська – 70 592 (+729)
  • Полтавська – 35 788 (+301)
  • Рівненська – 40 672 (+213)
  • Сумська – 40 305 (+135)
  • Тернопільська – 33 789 (+167)
  • Харківська – 68 807 (+412)
  • Херсонська – 17 497 (+170)
  • Хмельницька – 38 833 (+362)
  • Черкаська – 38 696 (+394)
  • Чернівецька – 39 815 (+153)
  • Чернігівська – 29 633 (+175).

Коронавірус в Україні 29 грудня

Для порівняння – вчора, 29 грудня, коронавірус в Україні виявили у 6 988 людей, а загалом Covid-19 інфікувалися 1 037 362 пацієнти.

Померли за вчорашній день 232 українця, а загалом – 18 081.

Одужали з початку епідемії 16 106 громадян, а за увесь час – 681 835 осіб.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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