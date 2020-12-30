7 986 позитивних тестів за добу – така статистика коронавірусу в Україні станом на ранок 30 грудня. Загальна кількість інфікованих з початку пандемії сягнула 1 045 348.

Серед нових хворих – 272 дитини та 453 медики.

За даними МОЗ, за останній день від наслідків Covid-19 померли 243 українці, а загалом вірус забрав життя уже 18 324 хворих.

Водночас одужали 698 190 людей, з яких 16 355 – за останню добу.

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Окрім того, за добу до лікарень госпіталізовано 2 925 пацієнтів.

Київ на першому місці за кількістю підтверджених випадків. Тут за день захворіла 1 131 людина. Далі – Запорізька (739), Одеська (729), Київська (623), Дніпропетровська (462) та Харківська (412) області.

Коронавірус у регіонах:

м. Київ – 110 139 (+1 131)

Вінницька – 22 242 (+164)

Волинська – 32 735 (+109)

Дніпропетровська – 58 094 (+462)

Донецька – 35 905 (+343)

Житомирська – 38 720 (+166)

Закарпатська – 28 065 (+91)

Запорізька – 53 428 (+739)

Івано-Франківська – 43 072 (+123)

Київська – 58 535 (+623)

Кіровоградська – 8 345 (+97)

Луганська – 10 218 (+164)

Львівська – 60 923 (+363)

Миколаївська – 30 500 (+200)

Одеська – 70 592 (+729)

Полтавська – 35 788 (+301)

Рівненська – 40 672 (+213)

Сумська – 40 305 (+135)

Тернопільська – 33 789 (+167)

Харківська – 68 807 (+412)

Херсонська – 17 497 (+170)

Хмельницька – 38 833 (+362)

Черкаська – 38 696 (+394)

Чернівецька – 39 815 (+153)

Чернігівська – 29 633 (+175).

Коронавірус в Україні 29 грудня

Для порівняння – вчора, 29 грудня, коронавірус в Україні виявили у 6 988 людей, а загалом Covid-19 інфікувалися 1 037 362 пацієнти.

Померли за вчорашній день 232 українця, а загалом – 18 081.

Одужали з початку епідемії 16 106 громадян, а за увесь час – 681 835 осіб.