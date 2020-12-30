Що зміниться в Україні у 2021 році

На 2021 рік українці, як і весь світ, покладають великі надії. Усі сподіваються, що пандемію коронавірусу завдяки вакцинації все ж вийде взяти під контроль і повернутися до звичного житття. Але чи вдасться це зробити, буде зрозуміло пізніше.

Поки ж точно відомо, що українці у 2021 році отримають підвищення мінімальної заробітної плати, індексацію пенсій, підвищення тарифів і 14 додаткових днів для відпочинку.

Що зміниться в Україні в 2021 році – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Тарифи, виплати і прожитковий мінімум

Зарплати

У 2021 році двічі планують підвищити мінімальну заробітну плату. Проект держбюджету передбачає, що до 6 тис. грн зарплатню підвищать 1 січня, а до 6,5 тис. грн – з 1 грудня.

Пенсії

Пенсії у 2021 році підвищуватимуть поетапно. З 1 січня виплати зростуть з 2 100 грн до 2 400 грн для тих, кому більше 65 років і чий стаж становить 30 років для чоловіків і 25 років – для жінок.

З 1 березня запланована індексація пенсій (на 11%), а з квітня – автоматичний перерахунок пенсіонерам, які працюють, з урахуванням розміру зарплати і стажу.

З 1 липня по 400 грн отримають пенсіонери віком від 75 до 80 років. Якщо у них є 20/25 років стажу, то вони отримуватимуть не менше 2,5 тис. грн. Водночас пенсіонери віком понад 80 років отримуватимуть доплату 600 грн, а розмір їхньої мінімальної пенсії становитиме 2,6 тис. грн.

У грудні на 80 грн зросте мінімальна пенсія – до 1 934 грн.

Прожитковий мінімум

Оскільки відбудеться підвищення мінімальної зарплати і пенсії, то зросте і прожитковий мінімум.

З 1 липня 2021 року він становитиме 2 294 грн, а з 1 грудня – 2 393 грн. Також заплановане зростання мінімуму для основних соціальних і демографічних груп. Для дітей віком до шести років сума з 1 липня становитиме 2 013 грн, з 1 грудня – 2 100 грн.

Для дітей віком від 6 до 18 років розмір такого мінімуму вищий: 2 510 грн – з 1 липня і 2 618 грн – з 1 грудня.

Для працездатних осіб – 2 379 грн з 1 липня, 2 481 грн – з 1 грудня. Для непрацездатних – 1 854 грн з 1 липня і 1 934 грн з 1 грудня.

Тарифи

З 1 січня 2021 року в Україні зросте вартість доставлення газу. Також з Нового року зростуть тарифи на опалення, які підвищили усім 23 компаніям. Після підвищення середньозважений тариф для поставок тепла населенню для 23 компаній склав 1 121,71 грн/Гкал.

Читайте: Із 2021 року зростуть тарифи на опалення: скільки платитимуть українці

Ціни на електроенергію

Кабінет міністрів скасував пільговий тариф на електроенергію. Він передбачав, що перші використані 100 кВт/год раніше коштували 90 коп. за 1 кВт/год.

З 1 січня до 31 березня 2021 року діятиме єдиний тариф, незалежно від споживання, який становитиме 1,68 грн за 1 кВт/год.

Податки і відтермінування касових апаратів для ФОПів

Єдиний соціальний внесок для фізосіб-підприємців з 1 січня зросте із 1 100 грн до 1 320 грн на місяць.

Але з 1 січня 2021 року звільняються від сплати за себе єдиного внеску фізичні особи-підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, якщо вони:

отримують пенсію за віком або за вислугу років;

є особами з інвалідністю;

досягли похилого віку та отримують, відповідно до закону, пенсію або соціальну допомогу.

Також з 1 січня для ФОПів першої, другої і третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, скасували книгу обліку доходів. Вони можуть вести облік у довільній формі, відображаючи доходи щомісячно.

Разом з тим, у 2021 році збільшиться максимальний податок за кожен зайвий квадрат нерухомості, якою вважається площа будинку від 120 кв. м. і квартири – від 60 кв. м. Він зросте з 62,5 до 70,8 грн.

Відтермінування РРО

Запровадження касових апаратів для ФОПів відтермінували до 1 січня 2022 року.

Але з 1 січня касові апарати будуть обов’язковими для тих, хто надає платні послуги у сфері охорони здоров’я, продає ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів та каміння, ФОПів другої-четвертої груп, чий дохід перевищує 220 мінімальних зарплат.

Також з 1 січня Державна казначейська служба України запроваджує нові рахунки для сплати ЄСВ – Єдиного соціального внеску. Якщо після 1 січня платник внесе оплату за старими реквізитами, то кошти не зарахують. Їх повернуть з приміткою: нез’ясовані надходження.

Змінюється у 2021 році єдиний податок для фізосіб-підприємців. Для ФЛП першої групи він становитиме 227 грн (10% прожиткового мінімуму для працездатних), для другої групи – з 1,2 тис. грн (20% мінімальної зарплати).

Медицина

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, у 2021 році зарплати медиків зростуть на 30%. Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевняв, що зарплати для усіх медиків збільшать на 2-2,5 тис. грн.

Тим часом медики комунальних лікарень Києва отримуватимуть надбавки до зарплати з міського бюджету у розмірі від 5 тис. грн (лікарі) до 2 тис. грн (молодший медперсонал).

Транспланталогія

У 2021 році кількість трансплантацій планують збільшити щонайменше у два рази. За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, очікується, що в Україні повинні зробити не менше 250 таких операцій. Це стосується трансплантації серця, печінки і нирок.

Також МОЗ планує з 1 квітня 2021 року запустити систему е-рецептів. Спочатку їх хочуть запровадити для інсуліну, препаратів для імуносупресії і наркотичних препаратів. Наступними будуть антибіотики, які можна буде придбати тільки за е-рецептом.

Освіта

Школа

З 1 січня в українських школах почнуть діяти нові санітарні вимоги. Вони передбачають, що у навчальних закладах обов’язково повинні бути внутрішні туалети і доступ до дротового чи бездротового інтернету.

Також тепер меблі у класи будуть підбирати відповідно до зросту учнів, а школярів, які проживають на відстані понад 2 км від навчального закладу, забезпечать транспортом.

З’явиться навіть перелік продуктів, які заборонять продавати в шкільних буфетах, і продукти, які повинні бути в щоденному шкільному раціоні.

ВНЗ

Випускників шкіл у 2021 році не зобов’язуватимуть проходити ЗНО з української літератури. Обов’язковим для всіх буде лише тестування з української мови.

Сертифікаційна робота з української мови міститиме завдання лише з одного предмета: 39 тестів з вибором відповіді та одне завдання відкритої форми.

Основна сесія ЗНО у 2021 році триватиме з 21 травня до 16 липня. Реєстрація на ЗНО розпочнеться з 1 лютого 2021 року.

Транспорт і зв’язок

У Києві вартість проїзду в маршрутках в січні-березні 2021 року може зрости щонайменше до 12 грн. Також здорожчання проїзду можливе в інших великих обласних центрах України.

Мобільні оператори Київстар, Vodafone Україна і lifecell, а також оператор фіксованого телефонного зв’язку Укртелеком у 2021 році підвищать вартість пакетів послуг для низки тарифних планів.

Зокрема, пакет Домашній Базовий від Укртелекому із 500 хв на міжміський зв’язок, 300 хв на мобільні мережі й необмеженими місцевими дзвінками коштуватиме 139 замість 117 грн/місяць.

Важливі закони

У 2021 році з 1 січня легально запрацює гральний бізнес. Однак закон дозволяє проведення азартних ігор у казино, через мережу інтернет, у залах гральних автоматів.

Також у документі прописані чіткі вимоги до місць, де повинні бути гральні зони. Зокрема, для казино – це територія п’ятизіркових готелів, для ігрових автоматів – готелі від трьох зірок, для букмекерських пунктів – готелі від трьох зірок та на іподромі.

Закон встановлює вік гравців – старше 21 року. Слідкувати за діяльністю цих закладів буде спеціально створений державний орган – Комісія з регулювання ринку азартних ігор.

З 1 липня 2021 року скасовується дія мораторію на продаж аграрної землі. Але до 1 січня 2024 року можна буде купити не більше 100 га одній людині. З 2024 року обмеження становитиме до 10 тис. га в одні руки.

Крім того, до 1 січня 2024 року купувати землю зможуть тільки фізичні особи.

Курс долара

У Мінекономіки прогнозують, що у 2021 році в Україні валюта може коштувати 28,6 грн за $1.

Тим часом аналітики Oxford Economics припускають, що середньорічний курс долара у 2021 році буде на рівні 28,4 грн за $1. У Міжнародному валютному фонді очікують вартість у межах 28,12 грн.

Економісти сходяться на думці, що курс долара у 2021 році може коливатися в межах 27-29,5 грн за $1. Однак це може не завадити гривні зміцнитися до літа 2021 року до рівня 27 грн/1$.

Пам’ятні дати

У 2021 році на державному рівні відзначатимуть 30 років від дня ухвалення Верховною Радою Акту проголошення незалежності України (24 серпня) та проведення Всеукраїнського референдуму на підтвердження незалежності України (1 грудня).

Серед інших пам’ятних дат:

28 червня – 25 років від дня ухвалення Конституції України;

27 листопада – 100-ті роковини від початку масового штучного голоду 1921–1923 років в Україні;

29 вересня – 80-ті роковини від початку масових розстрілів у Бабиному Яру;

27 листопада – 75-ті роковини від початку масового штучного голоду 1946–1947 років в Україні.

Місячні та сонячні затемнення

У 2021 році жителі Землі спостерігатимуть чотири затемнення з травня до листопада: два місячних і два сонячних.

Під час сонячного затемнення Місяць закриває повністю або частково Сонце від спостерігачів на Землі. Це затемнення можливе тільки під час молодика.

Під час місячного затемнення Земля перекриває Місяцю сонячне світло. Це означає, що тінь від Землі падає на Місяць.

Вихідні у 2021 році

У 2021 році в українців буде 14 додаткових вихідних днів. Зокрема, відпочиватимемо 7 січня на Різдво Христове (випадає на четвер), 28 червня на День Конституції України (понеділок), 24 серпня на День Незалежності України (вівторок).

Детальніше про вихідні у 2021 році можна прочитати у нашому матеріалі.