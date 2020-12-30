США схвалили призначення нового посла України

Україна отримала агреман на призначення послом України в США екс-міністра фінансів Оксани Маркарової.

Про це в одному із інтерв’ю розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

Він підкреслив, що остаточне рішення буде ухвалювати президент Володимир Зеленський.

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Також Євген Єнін висловив подяку адміністрації Дональда Трампа та Республіканській партії за значне збільшення фінансової допомоги для забезпечення оборонних потреб України, фактичного розпочавши поставки летального озброєння для стримування російської агресії на Сході.

Водночас дипломат зауважив, що діалог продовжиться і з Демократичною партією США.

– Надіємося, що вдасться підсилити рівень наявної підтримки і змістовне наповнення нашого діалогу з питань безпеки та безумовно, відновлення територіальної цілісності і недоторканності нашої держави.

Агреман – це попередня згода тієї чи іншої держави на призначення певної особи на посаду очільника посольства іншої країни.

Про те, що МЗС України висунуло Оксану Маркарову на посаду нового посла в США, очільник відомства Дмитро Кулеба повідомив наприкінці листопада.

У разі призначення Україна вперше матиме у Вашингтоні посла, яку добре знають і в Адміністрації США (йдеться про Держдеп та Міністерство фінансів), і у Міжнародному валютному фонді.