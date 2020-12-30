Україна має отримати ще 1,5 млн експрес-тестів на коронавірус

В Україну доставлено та розподілено до регіонів понад 260 тис. експрес-тестів на коронавірус. Наразі очікується ще одне постачання у 1,5 млн тестів.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу.

– Ми очікуємо від ДП Медичні закупівлі, яке визначено оператором закупівель, ще партію експрес-тестів на коронавірус у розмірі 1,5 млн найближчим часом, – зазначив Степанов.

За словами очільника МОЗ, головна мета – щомісяця проводити близько 1 млн експрес-тестувань у регіонах.

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Окрім того, Степанов наголосив, що використання експрес-тестів на антиген коронавірусу повинен бути на рівні лікарів сімейної та екстренної медицини, вторинного та третинного рівнів медичної допомоги.

Міністр охорони здоров’я зазначив, що наразі важливим є наявність таких тестів у достатній кількості у селах, у місцевості, де є ймовірність тривалого процесу передання біологічного матеріалу для проведення ПЛР-тестування.

Коронавірус в Україні

Станом на 30 грудня в Україні за статистикою коронавірусу виявили 7 986 нових випадків.

Загальна кількість інфікованих з початку пандемії сягнула 1 045 348. Серед нових хворих – 272 дитини та 453 медики.

За даними МОЗ, за останній день від наслідків Covid-19 померли 243 українці, а загалом вірус забрав життя уже 18 324 хворих. Водночас одужали 698 190 людей, з яких 16 355 – за останню добу.