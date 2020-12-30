МОЗ України уклав угоду на постачання понад 1,9 млн доз китайської вакцини від коронавірусу компанії Сіновак (Sinovac Biotech).

Речовину від Covid-19 країна має отримати у найкоротші терміни.

– Ми отримаємо 1 млн 913 доз вакцин. Під час постачання першої партії вакцин до України доставлять 700 тис. доз, – зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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За словами спікера, речовину Україна має отримати протягом 30 днів після її реєстрації або в країні-виробнику, або в інших державах.

Переговори між відомством та виробником тривали з вересня 2020 року.

Сіновак (Sinovac Biotech) – найбільша китайська компанія, яка виробляє вакцини проти коронавірусу. Вона заснована у Пекіні у 2001 році, виробляє від 300 до 500 млн доз речовин на рік. Раніше займалася виготовлення вакцин від гепатиту, вірусів грипу.

Вакцинація від коронавірусу

Процес вакцинації від коронавірусу в Україні залежатиме від речовини, яку доправлять до України.

Йдеться про особливості її зберігання.

Детальніше про вакцинацію від коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.