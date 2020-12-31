В Україні за добу виявили ще 9 699 випадків коронавірусної хвороби, загалом в країні вже 1 055 047 інфікованих. Зокрема, захворіли 341 дитина та 439 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 704 особи;

летальних випадків – 209;

одужало – 11 803 особи;

здійснено тестувань за добу – 58 547 (зокрема методом ПЛР – 38 932, методом ІФА – 19 615).

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Статистика поширення за регіонами:

м. Київ – 111 471 (+1 332)

Області:

Вінницька – 22 500 (+258)

Волинська – 33 016 (+281)

Дніпропетровська – 58 561 (+467)

Донецька – 36 391 (+486)

Житомирська – 39 202 (+482)

Закарпатська – 28 200 (+135)

Запорізька – 54 088 (+660)

Івано-Франківська – 43 190 (+118)

Київська – 59 204 (+669)

Кіровоградська – 8 448 (+103)

Луганська – 10 508 (+290)

Львівська – 61 268 (+345)

Миколаївська – 30 900 (+400)

Одеська – 71 125 (+533)

Полтавська – 36 079 (+291)

Рівненська – 40 990 (+318)

Сумська – 40 642 (+337)

Тернопільська – 34 023 (+234)

Харківська – 69 377 (+570)

Херсонська – 17 752 (+255)

Хмельницька – 39 187 (+354)

Черкаська – 39 011 (+491)

Чернівецька – 40 017 (+202)

Чернігівська – 29 897 (+264)

Статистика 30 грудня

Для порівняння, 7 986 позитивних тестів за добу – така статистика коронавірусу в Україні станом на ранок 30 грудня. Загальна кількість інфікованих з початку пандемії сягнула 1 045 348.

Київ на першому місці за кількістю підтверджених випадків. Тут за день захворіла 1 131 людина. Далі – Запорізька (739), Одеська (729), Київська (623), Дніпропетровська (462) та Харківська (412) області.