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Анастасія Дячкіна |

9 699 за добу: приріст коронавірусу в Україні тримається на стабільному рівні

В Україні за добу виявили ще 9 699 випадків коронавірусної хвороби, загалом в країні вже 1 055 047 інфікованих. Зокрема, захворіли 341 дитина та 439 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 704 особи;
  • летальних випадків – 209;
  • одужало – 11 803 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 58 547 (зокрема методом ПЛР – 38 932, методом ІФА – 19 615).

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19

статистика коронавірусу в Україні

Статистика поширення за регіонами: 

  • м. Київ – 111 471 (+1 332)
    Області:
  • Вінницька – 22 500 (+258)
  • Волинська – 33 016 (+281)
  • Дніпропетровська – 58 561 (+467)
  • Донецька – 36 391 (+486)
  • Житомирська – 39 202 (+482)
  • Закарпатська – 28 200 (+135)
  • Запорізька – 54 088 (+660)
  • Івано-Франківська – 43 190 (+118)
  • Київська – 59 204 (+669)
  • Кіровоградська – 8 448 (+103)
  • Луганська – 10 508 (+290)
  • Львівська – 61 268 (+345)
  • Миколаївська – 30 900 (+400)
  • Одеська – 71 125 (+533)
  • Полтавська – 36 079 (+291)
  • Рівненська – 40 990 (+318)
  • Сумська – 40 642 (+337)
  • Тернопільська – 34 023 (+234)
  • Харківська – 69 377 (+570)
  • Херсонська – 17 752 (+255)
  • Хмельницька – 39 187 (+354)
  • Черкаська – 39 011 (+491)
  • Чернівецька – 40 017 (+202)
  • Чернігівська – 29 897 (+264)

Статистика 30 грудня

Для порівняння, 7 986 позитивних тестів за добу – така статистика коронавірусу в Україні станом на ранок 30 грудня. Загальна кількість інфікованих з початку пандемії сягнула 1 045 348.

Київ на першому місці за кількістю підтверджених випадків. Тут за день захворіла 1 131 людина. Далі – Запорізька (739), Одеська (729), Київська (623), Дніпропетровська (462) та Харківська (412) області.

Фото: Pixabay

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