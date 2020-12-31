Кол-центри з питань коронавірусу та карантину працюють у 24 областях України та в Києві.

На гарячу лінію можна безкоштовно зателефонувати у будь-який час доби і повідомити про ситуації, пов’язані з порушенням карантинних заходів.

Факти ICTV зібрали для вас номери всіх кол-центрів України.

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Цілодобовий кол-центр щодо Covid-19

З 2 листопада 2020 року також працює всеукраїнський цілодобовий контакт-центр МОЗ з протидії поширенню коронавірусу.

Дзвінки на номер 0 800 60 20 19 – безкоштовні.

Кожен українець, у якого виникають запитання щодо Covid-19, може зателефонувати незалежно від того, де він знаходиться.