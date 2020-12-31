Коронавірус, карантин і самоізоляція зробили 2020 рік важким для всього світу. Зустріч Нового року – це своєрідний крок у майбутнє, а ще – час для нових надій.

Напевно, зараз для всього світу бажанням №1 є закінчення пандемії Covid-19. Факти ICTV розповідають про головні надії українців на 2021 рік.

Вакцина від коронавірусу

Згідно з опитуванням, яке проводив фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), 71,5% українців у подарунок на Новий рік 2021 мріють отримати здоров’я.

Вакцина від коронавірусу є одним із факторів, які наразі безпосередньо впливають на здійснення цього бажання. Можна сказати, що воно вже почало частково здійснюватися. Адже понад 2,7 млн людей у ​​шести країнах уже зробили щеплення проти коронавірусу.

Загалом це найбільша кампанія вакцинації в історії та один із найбільших логістичних викликів, які коли-небудь були відомі людству.

Першою вакцинацію від Covid-19 8 грудня препаратом виробництва Pfizer/BioNTech почала Велика Британія. Пізніше, 14 грудня, щеплення почали робити у США. Спочатку препаратом того ж виробника, а потім додали ще вакцину компанії Modеrna.

Також щеплення проти Covid-19 роблять у Канаді, Великій Британії, Ізраїлі, Китаї та Росії. 26 грудня всі країни ЄС отримали вакцину від коронавірусу. З 27 грудня у Європейському Союзі стартувала вакцинація.

Україна повинна отримати 8 млн доз вакцини в межах міжнародної програми Covax. Згідно з прогнозами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, вже в першій половині 2021 року вакцинуватися зможуть близько 4 млн громадян.

Очікується, що на першому етапі в країні вакцинують щонайменше 350 тис. громадян, серед них – медпрацівники та люди похилого віку. Робитимуть це в пунктах щеплення у сімейних лікарів. Також передбачається створення мобільних бригад.

Кінець пандемії

Це бажання тісно пов’язане і залежить від того, як швидко людство зможе вакцинуватися і отримати імунітет від коронавірусу.

Напередодні Всесвітня організація охорони здоров’я на тлі позитивних новин про просування у розробці вакцини від коронавірусу заявила, що сподівається, що це допоможе покласти край пандемії. Зокрема, повідомляли, що завдяки останнім позитивним новинам з приводу випробувань вакцин, світло в кінці цього довгого темного тунелю стає яскравішим.

Однак у ВООЗ переконані, що вакцинація не означає викорінення коронавірусу. Після початку процесу важливо, щоб люди продовжували дотримуватися протиепідемічних заходів.

Тому Всесвітня організація охорони здоров’я зазначає, що після вакцинації проти Covid-19 людям необхідно буде носити захисну маску та дотримуватись соціальної дистанції. Оскільки вакцина запобігатиме спалахам коронавірусної інфекції, але не її поширенню.

Однак наразі невідомо, чи вдасться взяти під контроль пандемію. Водночас головний санлікар припускає, що Україна почне поступово повертатися до нормального ритму життя навесні 2021 року.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов прогнозує, що ситуація з поширенням коронавірусу в Україні може почати покращуватися з квітня. Цьому сприятиме вакцинація від Covid-19 і вироблення колективного імунітету.

Відпустка

У 2020 році як ніколи бракувало нових вражень, адже в омріяну відпустку за кордон вдалося потрапити не всім. А згідно з опитуванням Демініціатив і КМІСу цікаві подорожі входять до топ-10 бажань українців.

Україна склала список країн, які за кількістю активних випадків коронавірусу належать до червоної та зеленої зон. Він періодично оновлюється.

По прибутті з країни зеленої зони в Україну самоізоляція чи обсервація не вимагається. А от якщо ви повертаєтеся з країни червоної зони, то повинні на 14 днів після перетину кордону йти на обсервацію. Однак її можна уникнути, якщо надати ПЛР-тест, зроблений ще до повернення в Україну, але не пізніше, ніж за 48 годин до перетину кордону.

Певні обмеження і вимоги має кожна країна світу. Особливо жорсткими вони стали напередодні різдвяних свят, щоб уникнути спалаху Covid-19.

Поки що не кожен може дозволити собі відпустку за кордон через брак грошей і карантинні обмеження. Крім того, туристи стали обачнішими – бояться захворіти на самому курорті. Тому українці дедалі частіше відпочивають всередині країни і насолоджуються традиційними зимовими видами відпочинку.

Детальніше про ціни на українських курортах та пропозиції можна прочитати у нашому матеріалі.