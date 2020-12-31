Станом на 31 грудня коронавірус у Києві виявили ще у 1 332 осіб. Загалом у столиці зафіксовано 111 471 випадок Covid-19.

За минулу добу померли від хвороби 22 особи. Усього за період пандемії в столиці 1 919 летальних випадків від коронавірусу. Водночас одужали 518 українців, усього коронавірус подолали 39 374 мешканця столиці.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: