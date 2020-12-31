Курс долара та євро станом на 31 грудня мінімально підвищився у ціні.

Так, ціна за $1 сьогодні становить 28,27 грн, що на одну копійку більше, ніж було 30 грудня.

Євро здорожчав на десять копійок – з 34,63 грн/1€ до 34,73 грн/1€. Вартість російського рубля і польського злотого залишилася майже на тому самому рівні.

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Курс валют в Україні від НБУ на 31.12:

$1 – 28,27 грн;

€1 – 34,73 грн;

1 польський злотий – 7,63 грн;

10 російських рублів – 3,78 грн.

Курс долара у 2021 році

Інвестиційний аналітик Вадим Бардась зазначає, що зростання курсу долара в Україні стримуватиме збільшення експорту товарів та послуг, відновлення попиту нерезидентів щодо купівлі державних цінних паперів та надання кредитів міжнародними фінансовими організаціями.

Згідно з прогнозом аналітика, курс долара у 2021 році може коливатися в межах 27-29,5 грн за $1.