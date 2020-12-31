В Донецькій області зафіксували 58 порушень режиму припинення вогню, та ще 37 порушень у Луганській області.

Про це повідомляється у щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

– У Донецькій області Місія зафіксувала 58 порушень режиму припинення вогню (зокрема 32 вибухи: 31 вибух невизначеного походження та один розрив боєприпасу з озброєння невстановленого типу), – йдеться у звіті.

Більшість порушень сталися в районах на північ від Широкино та неподалік Донецької фільтрувальної станції.

У Луганській області СММ зафіксувала 37 порушень режиму тиші, зокрема 10 вибухів невизначеного походження, на північ від ділянки розведення в районі Золотого. За попередній звітний період в області зафіксовано 2 порушення.

Доба на Донбасі

У зоні проведення Операції об’єднаних сил протягом 29 грудня зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Вороже військо застосовувало міномети, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Обстріли відбулися неподалік населених пунктів Водяне, Талаківка, Авдіївка та Невельське. Українські військові відкривали вогонь у відповідь на провокації.