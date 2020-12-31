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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

На Донбасі бойовики п’ять разів відкрили вогонь по українським позиціям

За минулу добу у районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

За даними штабу ООС, поблизу населеного пункту Авдіївка, бойовики декілька разів відкривали вогонь у бік українських позицій з гранатометів різних систем, а неподалік Старогнатівки – з великокаліберного кулемета.

Надвечір, 30 грудня, російсько-окупаційні війська активізувався у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ.

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 – Так, з метою виявлення чергових вогневих засобів російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля Попасної, – повідомили у штабі.

Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає. На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Від початку доби, 31 грудня, на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню, ворог відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Доба у зоні ООС

За минулу добу, 29 грудня, у зоні проведення ООС бойовики сім разів порушили режим припинення вогню.

28 грудня внаслідок обстрілів російсько-окупаційними військами один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення.

Джерело: Штаб ООС

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