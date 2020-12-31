Скільки коштує таксі у Києві на Новий рік – ціна і напрямки

Столиця вже активно готується до святкування Нового 2021 року. Місто прикрасили яскравими вогнями і облаштували безліч крутих локацій на свіжому повітрі, де можна весело провести час.

Їхати на громадському транспорті часто буває не дуже зручно та довго.

Ми проаналізували, скільки коштує таксі в Києві на Новий рік та чи можна доїхати до центру не за всі гроші світу.

Ціни порівнювали серед трьох найпопулярніших сервісів таксі: Bolt, Uber та Uklon.

Bolt

У цьому сервісі можна викликати ізольоване таксі, авто з автокріслом та авто, у якому дозволено їхати з тваринами.

У центр:

З Оболоні на Майдан – 101 грн.

З Лівобережної на Майдан – 119 грн.

З Голосіївської на Майдан – 125 грн.

З Академмістечка на Майдан – 184 грн.

Спальні райони:

З Лівобережної на Оболонь – 126 грн.

З Лівобережної на Троєщину – 132 грн.

З Оболоні на Троєщину – 100 грн.

З Виноградаря на Голосіївську – 142 грн.

Читайте: Новий маршрут, три ялинки та онлайн: як зустрінуть Новий рік 2021 у Києві

Uber

Тут окрім авто за класом можна обрати поїздку на кількох людей. Тобто, коли з одного району кілька користувачів хочуть поїхати в одному напрямку. Тоді вартість проїзду ділиться на всіх.

У центр:

З Оболоні на Майдан – 79 грн.

З Лівобережної на Майдан – 96 грн.

З Голосіївської на Майдан – 81 грн.

З Академмістечка на Майдан – 121 грн.

Спальні райони:

З Лівобережної на Оболонь – 110 грн.

З Лівобережної на Троєщину – 82 грн.

З Оболоні на Троєщину – 87 грн.

З Виноградаря на Голосіївську – 176 грн.

Uklon

В Uklon можна обирати автомобілі за класами.

У центр:

З Оболоні на Майдан – 82 грн.

З Лівобережної на Майдан – 96 грн.

З Голосіївської на Майдан – 90 грн.

З Академмістечка на Майдан – 113 грн.

Спальні райони:

З Лівобережної на Оболонь – 122 грн.

З Лівобережної на Троєщину – 96 грн.

З Оболоні на Троєщину – 95 грн.

З Виноградаря на Голосіївську – 122 грн.

Усі ціни вказані станом на 13.00.

На Новий рік 2021 громадський транспорт у Києві працюватиме на дві години довше. Йдеться про роботу усього наземного громадського транспорту та підземки.

Водночас рух маршруток, трамваїв та тролейбусів, які проходять біля станцій метрополітену, узгодять з часом відправлення останніх потягів.