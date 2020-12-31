В Україні за добу виявили ще 9 699 випадків коронавірусної хвороби, загалом в країні вже 1 055 047 інфікованих. Зокрема, захворіли 341 дитина та 439 медпрацівників.

Кількість виявлених заражень Covid-19 у світі від початку пандемії сягнула 82 млн випадків. У всьому світі кількість померлих від пов’язаних із Covid-19 захворювань зросла за добу до 1 млн 805 тис. 2, одужали майже 58 млн. До країн із 5 млн і більше зараженнями Covid-19 входять США, Індія і Бразилія.

Лідером за кількістю захворілих і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 19 млн 740 тис. 468 інфікованих COVID-19, зафіксовано 342 тис. 312 летальні випадки, вилікувалися понад 11 млн.

Друге місце за кількістю захворілих посідає Індія, де їхня кількість зросла за минулу добу до 10 млн, кількість померлих – до 148 тис., одужали понад 9,8 млн.

Третя позиція у світі за кількістю інфікованих – у Бразилії. Тут за час пандемії зареєстровано 7 млн хворих, із них померли 193 тис., вилікувалися понад 6,8 млн людей.

Вакцинація у світі та Україні

Україна підписала контракт на закупівлю китайської вакцини від коронавірусу фірми Sinovac Biotech. Поставки препарату можуть бути налагоджені протягом зими.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у соціальних мережах. Він зазначив, що китайська вакцина надійна та визнана у всьому світі.

В Італії планують упродовж наступних трьох місяців вакцинувати від коронавірусу 10-15 млн своїх жителів.

Про це повідомив прем’єр-міністра Італії Джузеппе Конте.

– До квітня 2021 року ми повинні мати змогу вакцинувати від 10 до 15 млн людей, – сказав Конте.

За словами прем’єра, спершу в Італії отримають вакцини 1,8 млн лікарів, медсестер та співробітників і резидентів закладів тривалого догляду.

США знадобиться майже 10 років, аби вакцинувати достатню кількість населення й виробити колективний імунітет, якщо вони продовжать такі темпи щеплення.

– Проведений NBC News аналіз на основі чинного темпу програми Адміністрації США із поширення вакцини від Covid-19 показав, що для вакцинації достатньої кількості американців та взяття пандемії під контроль, знадобиться майже 10 років, – повідомляє видання.

Новорічна ніч у пандемію

Новий рік 2021 у потягах зустрічатимуть понад 5,4 тис. пасажирів. Загалом у новорічну ніч курсуватиме 60 пасажирських поїздів. Найпопулярнішим традиційно в цю пору року став західний напрямок.

А от громадський транспорт у Києві працюватиме на дві години довше.