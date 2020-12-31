Новий рік 2021 у потягах зустрічатимуть понад 5,4 тис. пасажирів. Загалом у новорічну ніч курсуватиме 60 пасажирських поїздів.

Найпопулярнішим традиційно в цю пору року став західний напрямок.

Цьогоріч Укрзалізниця додатково призначила 17 потягів для перевезення пасажирів під час зимових свят. Під час формування маршрутів враховували побажання пасажирів, тому призначали потяги у найпопулярніших напрямках.

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Ціни на квитки зростуть

У 2021 році Укрзалізниця планує підняти ціни на квитки для пасажирів. Зокрема, планується індексація тарифів на перевезення у внутрішньому сполученні з 1 березня на 2% щомісяця.

Завдяки цьому додаткові доходи становитимуть 557,9 млн грн. Також Укрзалізниця планує отримати 3,53 млрд грн чистого прибутку у 2021 році.