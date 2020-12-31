Президент Бразилії Болсонару став людиною року у сфері корупції

Центр журналістських розслідувань OCCRP назвав обличчям 2020 року в організованій злочинності та корупції президента Бразилії Жаїра Болсонару.

– Болсонару обрали президентом як кандидата, який обіцяв боротьбу з корупцією, замість цього він оточив себе корумпованими фігурами, використовував пропаганду для просування своїх популістських планів, підірвав систему правосуддя і вів руйнівну політику проти регіону Амазонки, – зазначили в повідомленні.

За словами редактора видання Дрю Саллівана, сім’я Болсонару та його найближче оточення залучені у злочинну змову, їх регулярно звинувачують в обкраданні людей.

Лідерами популістів OCCRP назвав також президента США Дональда Трампа і президента Туреччини Реджепа Ердогана.

– Вони також дістали вигоду із пропаганди, підірвали демократичні інститути у своїх країнах, політизували системи правосуддя, уникали багатосторонніх угод, винагороджували корумповані внутрішні кола та рухали свої країни від демократичного закону і порядку до автократії, – вважають розслідувачі.

Нагороду OCCRP Людина року із 2012 року присуджують тим, “хто робить усе можливе, щоб сіяти хаос у всьому світі за допомогою організованої злочинності та корупції”.

OCCRP прагне сприяти підзвітності, проливаючи світло на найбільших винуватців корупції та на політичну, змову яка часто супроводжує її.

У різні роки людьми року у сфері корупції та оргзлочинності ставали президент РФ Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем’єр-міністр Мальти Джозеф Мускат, президент Філіппін Родріго Дутерте.

Джерело: OCCRP