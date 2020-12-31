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Факти / Погода
Людмила Богданова |

Тепло та без снігу: погода на перші вихідні 2021 року (КАРТА)

Погода в Україні на перші вихідні 2021 року буде теплою. Синоптики не прогнозують опадів.

У суботу, 2 січня, денна температура в усіх регіонах України буде з позначкою +. У деяких містах стовпчик термометра досягне +6°С, буде сонячно.

Вдень на півдні від +5 до +9, у східних областях +2,+3, на півночі +4, +3, а на Заході України прогнозують +4,+5. Вночі температура в усіх регіонах знизиться до 0, -1.

погода на січня 2021

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У неділю, 3 січня, порівняно з суботою буде прохолодніше. Опадів не передбачається – в усіх регіонах України буде сонячно.

На півночі +1, +2, на півдні від +3 до +9. У східних регіонах передбачається +2,+3, а в західних – від +2 до +8. Вночі стовпчик термометра може опуститися до позначки -1, -2, а в деяких областях до -4, -6.

Погода на вихідні в Україні (2 січня 2021 – 3 січня 2021)

Прогноз погоди на січень 2021

Синоптики прогнозують теплу погоду на початку січня 2021 року. У першій половині місяця температура повітря коливатиметься від -9 до +9.

Дивіться детальний прогноз погоди на січень 2021 на Фактах ICTV.

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