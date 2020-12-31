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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

В Україні з 1 січня зросте вартість біометричних документів – ціни

З 1 січня 2021 року в Україні змінюється вартість бланків біометричних документів.

Через це несуттєво, але все ж зросте загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі біометричної картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та посвідок на тимчасове і постійне проживання.

Але громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які оплатили послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня, отримають документи за старою ціною.

Читайте: Що зміниться у 2021 році: зарплати, пенсії, тарифи, податки, ЗНО

Усі, хто оплатили адміністративні послуги до 31 грудня, але заяву для оформлення документів ще не подали, повинні будуть доплатити за оформлення документів за новими тарифами.

Вартість оформлення біометричних документів з 1 січня 2021 року:

  • паспорт громадянина України у формі ID-картки – 363 грн (протягом 20 робочих днів) і 489 грн (протягом 10 робочих днів);
  • паспорт для виїзду за кордон – 694 грн (протягом 20 робочих днів) і 1 046 грн (протягом 3 або 7 робочих днів);
  • посвідка на тимчасове проживання – 915 грн;
  • посвідка на постійне проживання – 452 грн.

Але це не єдині зміни, які чекають на українців у 2021 році. Почнеться він із підвищення мінімальної заробітної плати і пенсій. Але водночас зростуть ціни на газ і опалення.

Що зміниться в Україні з 1 січня 2021 року і упродовж місяця – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Державна міграційна служба

Фото: Державна міграційна служба

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