На новорічні свята, які в Україні стартують з 24 грудня 2020 року і тривають до 10 січня 2021-го, графік роботи банків відрізнятиметься від звичного. Приватбанк не став винятком.
Прес-служба Приватбанку надала Фактам ICTV графік роботи своїх відділень на Новий рік і Різдво.
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Графік роботи Приватбанку на новорічні свята:
- В четвер, 24 грудня 2020 року – режим роботи скорочується на 1 годину.
- У п’ятницю, 25 грудня 2020 року – усі відділення банку закриті.
- В четвер, 31 грудня 2020 року – режим роботи скорочується на 1 годину.
- 1-3 січня 2021 року – усі відділення банку закриті.
- 4-5 січня – стандартний режим зі звичайною тривалістю робочого дня.
- У середу, 6 січня – режим роботи скорочується на 1 годину.
- В четвер, 7 січня – усі відділення банку закриті.
- У п’ятницю, 8 січня – усі відділення банку закриті. Робочий день переноситься на 16 січня.
- 9-10 січня – усі відділення банку закриті.
- У субботу, 16 січня – відпрацювання за 8 січня.
Графік роботи Укрпошти на Новий рік та Різдво
Раніше свій графік роботи в новорічні і різдвяні свята повідомила адміністрація Укрпошти.
250 найбільш завантажених відділень Укрпошти працюватимуть без вихідних.
Перелік відділень Укрпошти, які працюватимуть на Новий рік і Різдво, можна знайти тут.