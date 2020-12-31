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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Як працюватиме Приватбанк на Новий рік і Різдво (ГРАФІК)

На новорічні свята, які в Україні стартують з 24 грудня 2020 року і тривають до 10 січня 2021-го, графік роботи банків відрізнятиметься від звичного. Приватбанк не став винятком.

Прес-служба Приватбанку надала Фактам ICTV графік роботи своїх відділень на Новий рік і Різдво.

Читайте: Як працюватимуть банки в святкові дні

Графік роботи Приватбанку на новорічні свята:

  • В четвер, 24 грудня 2020 року – режим роботи скорочується на 1 годину.
  • У п’ятницю, 25 грудня 2020 року – усі відділення банку закриті. 
  • В четвер, 31 грудня 2020 року – режим роботи скорочується на 1 годину.
  • 1-3 січня 2021 року – усі відділення банку закриті.
  • 4-5 січня – стандартний режим зі звичайною тривалістю робочого дня.
  • У середу, 6 січня – режим роботи скорочується на 1 годину.
  • В четвер, 7 січня – усі відділення банку закриті. 
  • У п’ятницю, 8 січня – усі відділення банку закриті. Робочий день переноситься на 16 січня.
  • 9-10 січня – усі відділення банку закриті. 
  • У субботу, 16 січня – відпрацювання за 8 січня.

Як працюють банки на Новий рік 2021 та Різдво

Графік роботи Укрпошти на Новий рік та Різдво

Раніше свій графік роботи в новорічні і різдвяні свята повідомила адміністрація Укрпошти.

250 найбільш завантажених відділень Укрпошти працюватимуть без вихідних.

Перелік відділень Укрпошти, які працюватимуть на Новий рік і Різдво,  можна знайти тут.

Фото: Depositphotos

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