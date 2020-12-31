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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

За безпекою у новорічну ніч в Україні стежитимуть понад 20 тис. поліцейських

У новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня за безпекою громадян під час святкувань стежитимуть 23 тис. поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії.

Зокрема, правоохоронці у посиленому режимі охоронятимуть громадський порядок у місцях встановлення ялинок, забезпечуватимуть безпеку дорожнього руху і реагуватимуть на заяви і повідомлення громадян.

Але разом з тим вони закликають всіх учасників масових заходів не порушувати громадський порядок та дотримуватися карантинних вимог.

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Загалом у ніч із 31 грудня на 1 січня у 412 населених пунктах України заплановане проведення 456 масових заходів.

А у Києві розробили новорічний пішохідний маршрут святковими локаціями міста, завдовжки вісім кілометрів. Організатори запевняють, що завдяки довгій дистанції, біля локацій не буде значного скупчення людей.

Переглянути карту святкових локацій у Києві можна у нашому матеріалі.

Джерело: МВС

Фото: Нацполіція

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