У новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня за безпекою громадян під час святкувань стежитимуть 23 тис. поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії.

Зокрема, правоохоронці у посиленому режимі охоронятимуть громадський порядок у місцях встановлення ялинок, забезпечуватимуть безпеку дорожнього руху і реагуватимуть на заяви і повідомлення громадян.

Але разом з тим вони закликають всіх учасників масових заходів не порушувати громадський порядок та дотримуватися карантинних вимог.

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Загалом у ніч із 31 грудня на 1 січня у 412 населених пунктах України заплановане проведення 456 масових заходів.

А у Києві розробили новорічний пішохідний маршрут святковими локаціями міста, завдовжки вісім кілометрів. Організатори запевняють, що завдяки довгій дистанції, біля локацій не буде значного скупчення людей.

Переглянути карту святкових локацій у Києві можна у нашому матеріалі.