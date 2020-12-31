Зеленський розповів про плюси китайської вакцини Sinovac

Україна підписала контракт на закупівлю китайської вакцини від коронавірусу фірми Sinovac Biotech. Поставки препарату можуть бути налагоджені протягом зими.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у соціальних мережах. Він зазначив, що китайська вакцина надійна та визнана у всьому світі.

– Плюс цієї вакцини в тому, що її розробка не була заполітизованим завданням. Вона не використовується для просування чиїхось геополітичних амбіцій. Це просто надійна вакцина задля життя, а не політична пропаганда заради вигоди, – написав Зеленський.

Читайте: Вакцинація від Covid-19 в Україні – де планують проводити щеплення

Він додав, що вакцину в Україні отримають після офіційної реєстрації.

– Реєстрація можлива вже на початку січня або в країні-виробнику, або в одній із країн Європи або в Сполучених Штатах. Вона повинна бути такою, щоб не викликала жодних сумнівів. Тому, цілком реально отримати вакцину вже цієї зими, – зазначив президент.

Україна закупить у Sinovac закуплять 1,9 млн доз, а ще 8 млн доз надійде в рамках глобального механізму COVAX.

Коли Україна отримає вакцину від Covid-19

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов стверджує, що першу партію китайської вакцини від коронавірусу Україна розраховує отримати в лютому 2021 року.

Перші 700 тис. доз вакцини виробництва китайської компанії Sinovac Biotech Україна повинна отримати протягом 30 календарних днів після того, як її офіційно зареєструють в країні виробника або в інших країнах, серед яких США, ЄС, Бразилія, Туреччина.

Джерело: Володимир Зеленський