Курс долара та євро станом на 1 січня 2021 року мінімально підвищився у ціні.
Так, ціна за $1 сьогодні становить 28,27 грн, що на одну копійку більше, ніж було 31 грудня.
Євро здорожчав до 34,73 грн/1€. Вартість російського рубля і польського злотого залишилася майже на тому самому рівні.
Читайте: Чекаємо на зростання: прем’єр Шмигаль дав економічний прогноз на 2021 рік
Курс валют в Україні від НБУ на 01.01:
- $1 – 28,27 грн;
- €1 – 34,73 грн;
- 1 польський злотий – 7,63 грн;
- 10 російських рублів – 3,78 грн.
Курс долара у 2021 році
Інвестиційний аналітик Вадим Бардась зазначає, що зростання курсу долара в Україні стримуватиме збільшення експорту товарів та послуг, відновлення попиту нерезидентів щодо купівлі державних цінних паперів та надання кредитів міжнародними фінансовими організаціями.
Згідно з прогнозом аналітика, курс долара у 2021 році може коливатися в межах 27-29,5 грн за $1.