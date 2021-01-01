Станом на ранок 1 січня 2021 року в Україні зареєстровано 1 064 479 випадків коронавірусу.
За минулу добу заразилися 9 432 особи, натомість 10 016 пацієнтів одужали.
Медики зафіксували 147 летальних випадків.
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Згідно з даними МОЗ, вже тиждень число нових випадків зараження на добу не перевищує 10 тисяч.
Коронавірус в областях:
- Київ — 112 356 випадків;
- Вінницька область — 22 735 випадків;
- Волинська область — 33 207 випадків;
- Дніпропетровська область — 58 991 випадок;
- Донецька область — 36 909 випадків;
- Житомирська область — 39 604 випадки;
- Закарпатська область — 28 313 випадків;
- Запорізька область — 54 607 випадків;
- Івано-Франківська область — 43 341 випадок;
- Київська область — 59831 випадок;
- Кіровоградська область — 8522 випадки;
- Луганська область — 10 830 випадків;
- Львівська область — 61 696 випадків;
- Миколаївська область — 31 314 випадків;
- Одеська область — 71 669 випадків;
- Полтавська область — 36 598 випадків;
- Рівненська область — 41 275 випадків;
- Сумська область — 40 989 випадків;
- Тернопільська область — 34 194 випадки;
- Харківська область — 70 090 випадків;
- Херсонська область — 17 906 випадків;
- Хмельницька область — 39 692 випадки;
- Черкаська область — 39 351 випадок;
- Чернівецька область — 40 225 випадків;
- Чернігівська область — 30 234 випадки.
Новорічний локдаун в Україні
У зв’язку з різдвяними святами, які можуть спровокувати небачений спалах коронавірусу в Україні, 9 грудня Кабмін вирішив запровадити посилені карантинні заходи.
Постановою уряду встановлено дати новорічного локдауну в Україні – з 8 до 24 січня 2021 року.
Що передбачатимуть посилені карантинні заходи, читайте на Фактах ICTV.