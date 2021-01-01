Станом на ранок 1 січня 2021 року в Україні зареєстровано 1 064 479 випадків коронавірусу.

За минулу добу заразилися 9 432 особи, натомість 10 016 пацієнтів одужали.

Медики зафіксували 147 летальних випадків.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19

Згідно з даними МОЗ, вже тиждень число нових випадків зараження на добу не перевищує 10 тисяч.

Коронавірус в областях:

Київ — 112 356 випадків;

Вінницька область — 22 735 випадків;

Волинська область — 33 207 випадків;

Дніпропетровська область — 58 991 випадок;

Донецька область — 36 909 випадків;

Житомирська область — 39 604 випадки;

Закарпатська область — 28 313 випадків;

Запорізька область — 54 607 випадків;

Івано-Франківська область — 43 341 випадок;

Київська область — 59831 випадок;

Кіровоградська область — 8522 випадки;

Луганська область — 10 830 випадків;

Львівська область — 61 696 випадків;

Миколаївська область — 31 314 випадків;

Одеська область — 71 669 випадків;

Полтавська область — 36 598 випадків;

Рівненська область — 41 275 випадків;

Сумська область — 40 989 випадків;

Тернопільська область — 34 194 випадки;

Харківська область — 70 090 випадків;

Херсонська область — 17 906 випадків;

Хмельницька область — 39 692 випадки;

Черкаська область — 39 351 випадок;

Чернівецька область — 40 225 випадків;

Чернігівська область — 30 234 випадки.

Новорічний локдаун в Україні

У зв’язку з різдвяними святами, які можуть спровокувати небачений спалах коронавірусу в Україні, 9 грудня Кабмін вирішив запровадити посилені карантинні заходи.

Постановою уряду встановлено дати новорічного локдауну в Україні – з 8 до 24 січня 2021 року.

Що передбачатимуть посилені карантинні заходи, читайте на Фактах ICTV.