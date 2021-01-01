Зіпсована вакцина та нові випадки захворювання: головні новини Covid-19

2020 рік запам’ятався всьому світу нової вірусною хворобою – коронавірусом. Багато країн почали вводити обмеження, щоб стримати поширення хвороби. Факти ICTV зібрали головні новини про коронавірус за 1 січня.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 1 січня 2021 року в Україні зареєстровано понад 1 млн випадків Covid-19. За добу заразилися майже 9,5 тис. людей, однак понад 10 тис. осіб одужали. Медики зафіксували 147 летальних випадків.

За даними Міністерства охорони здоров’я, вже тиждень число нових випадків зараження не перевищує 10 тис. осіб.

Коронавірус у світі

Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину Pfizer/BioNTech для використання в екстрених випадках. Цей крок дозволяє країнам усього світу оперативніше схвалити її імпорт та поширення.

Одна з найбільших лікарень Лондона попередила, що скоро почне обслуговувати тільки пацієнтів з Covid-19 на тлі різкого зростання хворих. Операційні кімнати, хірургічні зони відновлення та лікарняні палати стануть відділеннями інтенсивної терапії для хворих коронавірусом.

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Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв прискорити процес вакцинації людей від Covid-19. Раніше народ розкритикував владу за повільну імунізацію населення.

Бразилія виявила два випадки нового виду коронавірусу, виявлених у Великобританії. Бразилія закликала до посилення карантинних заходів для мандрівників, які прибувають з Європи.

У США заарештували працівника лікарні, підозрюваного в умисному псуванні доз вакцини від Covid-19. За версією слідства, фельдшер виймав вакцину з холодильника дві ночі поспіль, через що лікарські препарати стали непридатними.

Детальну статистику коронавірусу у світі можна знайти у матеріалі Фактів ICTV.