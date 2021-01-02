2 січня у світі продовжує розповсюджуватися коронавірус. Деякі країни посилюють карантин, інші ж – послаблюють заходи. Анонсують держави і вакцинацію.

Станом на суботу у світі підтвердили 81,9 млн випадків коронавірусу, добовий приріст – понад 470 тис. нових хворих. В Україні за час пандемії захворіло 1 069 517 громадян, за останній день – 5 038 осіб, що майже удвічі менше, ніж днем раніше.

Померло від хвороби у світі понад 1,8 млн мешканців, в Україні – 18 731 хворий.

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Новий штам коронавірусу

Через поширення нового штаму коронавірусу у Великій Британії планують швидше вакцинувати людей від вірусу. В країні анонсують постачання близько 2 млн доз вакцини щотижня.

А Індія та Норвегія, попри ризик поширення мутації, відновлюють авіасполучення з Великою Британією.

В Україні про появу нового варіанту вірусу поки не повідомляли.

Карантин у світі і Україні

Через поширення коронавірусу у Франції посилюють карантин. У 15 департаментах країни запроваджують комендантську годину з 18.00, до цього вона діяла з 20.00.

А в Україні з 8 січня розпочне діяти локдаун. Жорсткі протиепідемічні заходи в країні не скасовують, попри те, що в грудні фіксувалося поліпшення ситуації з коронавірусом.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, в країні за добу одужало 2 606 осіб.

Загалом за час пандемії вірус подолало 722 615 українців.

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