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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Понад 5 тис. за добу: в Україні різко зменшилась кількість хворих на Covid-19

2 січня коронавірус підтвердили ще у 5 038 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 1 069 517. Зокрема, захворіли 182 дитини та 131 медпрацівник.

За добу одужали 2 606 людей, повністю подолали хворобу 722 615 українців. До лікарень потрапили ще 2 559 пацієнтів.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер 18 731 хворий, за добу зафіксували 51 новий летальний випадок.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19

Коронавірус в областях:

  • Київ – 112 649 (+293)
  • Вінницька – 22 801 (+66)
  • Волинська – 33 312 (+105)
  • Дніпропетровська – 59 293 (+302)
  • Донецька – 37 198 (+289)
  • Житомирська – 39 982 (+378)
  • Закарпатська – 28 407 (+94)
  • Запорізька – 54 717 (+110)
  • Івано-Франківська – 43 489 (+148)
  • Київська – 60 238 (+407)
  • Кіровоградська – 8 544 (+22)
  • Луганська – 10 923 (+93)
  • Львівська – 62 130 (+434)
  • Миколаївська – 31 705 (+391)
  • Одеська – 71 889 (+220)
  • Полтавська – 36 733 (+135)
  • Рівненська – 41 503 (+228)
  • Сумська – 41 350 (+361)
  • Тернопільська – 34 275 (+81)
  • Харківська – 70 212 (+122)
  • Херсонська – 18 044 (+138)
  • Хмельницька – 39 932 (+240)
  • Черкаська – 39 481 (+303)
  • Чернівецька – 40 357 (+132)
  • Чернігівська – 30 353 (+119)

Для порівняння, 1 січня коронавірус в Україні підтвердили у 9 432 людей. Загальна кількість інфікованих становила 1 064 479 хворих.

Від Covid-19 1 січня померли 147 людей, одужали за добу 10 016 хворих.

Найбільше випадків зафіксували в Києві (885), Харківській (713), Київській (627) та Одеській (544) областях.

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