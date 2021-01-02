2 січня коронавірус підтвердили ще у 5 038 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 1 069 517. Зокрема, захворіли 182 дитини та 131 медпрацівник.

За добу одужали 2 606 людей, повністю подолали хворобу 722 615 українців. До лікарень потрапили ще 2 559 пацієнтів.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер 18 731 хворий, за добу зафіксували 51 новий летальний випадок.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19

Коронавірус в областях:

Київ – 112 649 (+293)

Вінницька – 22 801 (+66)

Волинська – 33 312 (+105)

Дніпропетровська – 59 293 (+302)

Донецька – 37 198 (+289)

Житомирська – 39 982 (+378)

Закарпатська – 28 407 (+94)

Запорізька – 54 717 (+110)

Івано-Франківська – 43 489 (+148)

Київська – 60 238 (+407)

Кіровоградська – 8 544 (+22)

Луганська – 10 923 (+93)

Львівська – 62 130 (+434)

Миколаївська – 31 705 (+391)

Одеська – 71 889 (+220)

Полтавська – 36 733 (+135)

Рівненська – 41 503 (+228)

Сумська – 41 350 (+361)

Тернопільська – 34 275 (+81)

Харківська – 70 212 (+122)

Херсонська – 18 044 (+138)

Хмельницька – 39 932 (+240)

Черкаська – 39 481 (+303)

Чернівецька – 40 357 (+132)

Чернігівська – 30 353 (+119)

Для порівняння, 1 січня коронавірус в Україні підтвердили у 9 432 людей. Загальна кількість інфікованих становила 1 064 479 хворих.

Від Covid-19 1 січня померли 147 людей, одужали за добу 10 016 хворих.

Найбільше випадків зафіксували в Києві (885), Харківській (713), Київській (627) та Одеській (544) областях.