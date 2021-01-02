Україні повернуть у повному обсязі уже сплачені кошти за вакцину проти коронавірусу китайської компанії Сіновак (Sinovac Biotech), якщо речовина не пройде фінальну стадію клінічних випробувань.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Водночас у разі успіху, після завершення досліджень та реєстрації речовини, розпочнеться постачання вакцини.

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Китайська вакцина проти коронавірусу

Наприкінці грудня 2020 року у МОЗ України повідомили про укладання угоди відомством з китайською компанією Сіновак на постачання 1 млн 913 доз вакцини проти коронавірусу.

Україна вже підписала контракт та здійснила оплату.

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