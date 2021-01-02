У Комітеті з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування Верховної Ради України не підтверджують інформацію про заявку щодо реєстрації в країні російської вакцини проти коронавірусу Супутник V, яку поширили ЗМІ.

В органі сумніваються у можливості такого звернення, адже в країні не можуть дозволити використовувати речовину, яка не отримала схвалення ВООЗ.

– Ми не можемо за законом реєструвати вакцину, яка не має кваліфікації ВООЗ і країн з жорсткою регуляторною політикою США, країн ЄС, Швейцарії, Японії, – уточнив очільник Комітету Михайло Радуцький.

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У ЗМІ повідомили, що харківська компанія Біолік нібито звернулася до Міністерства охорони здоров’я з заявкою щодо реєстрації російської речовини.

Вакцина проти коронавірусу

ВООЗ поки схвалила лише одну вакцину проти коронавірусу.

Речовина компаній Pfizer та BioNTech отримала екстрену валідацію організації.

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Джерело: РБК-Україна