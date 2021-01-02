Україна працює над тим, щоб розробити нову змістовну дорожню карту двосторонніх відносин з США, яку планують почати реалізовувати вже у 2021 році.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента, дипломатичний радник президента Ігор Жовква.

– Ставимо за мету побудувати ефективний діалог із новою адміністрацією США на всіх рівнях. Серед важливих завдань — налагодження системного діалогу з представниками оновленого Конгресу задля подальшого зміцнення двопартійної підтримки України, – зазначив він.

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Також Ігор Жовква додав, що на порядку денному залишається офіційний візит президента Володимира Зеленського до США.

Окремий блок відносин між Україною і Америкою стосується нових економічних проектів у сфері сільського господарства, енергетики, інформаційних технологій.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на тісніші відносини між Україною та США після того, як країну очолить новобраний лідер Джо Байден.

Він це пояснює тим, що Байден краще обізнаний з ситуацією в Україні.