У перший день нового року, 1 січня, патрульні склали 267 адмінматеріалів на водіїв за те, що вони керували транспортом у нетверезому стані.

Загалом 1 січня вулиці патрулювали 1 577 екіпажів поліції. А від громадян надійшло 7 294 виклики.

Всього у ніч на 1 січня для забезпечення дотримання порядку в Україні залучали 23 тис. поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії.

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Але, попри посилені заходи безпеки, на пожежах у новорічну ніч загинуло дев’ять українців. Ще семеро отримали травми різного ступеню тяжкості.

Приватні будинки горіли у Дніпрі, Запорізькій і Дніпропетровській області. В Одесі у новорічну ніч загорілася квартира в дев’ятиповерхівці.

Джерело: Патрульна поліція

Фото: Патрульна поліція