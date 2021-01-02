Зустріч нормандської четвірки і Кримський саміт: в ОП назвали пріоритети України у 2021 році

Україна планує провести черговий саміт у нормандському форматі за участі Німеччини, Франції і Росії з врегулювання ситуації на Донбасі у 2021 році.

Про такі наміри повідомив заступник керівника Офісу президента, дипломатичний радник президента Ігор Жовква.

– У 2021 році ми ставимо за мету провести наступний саміт в нормандському форматі. Його стратегічним завданням буде обговорення ключового питання встановлення миру на Донбасі на українських умовах. Тут і надалі ми розраховуємо на підтримку наших партнерів – Німеччини і Франції, – зауважив він.

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Крім того, Ігор Жовква додав, що у 2020 році питання Криму повернулося в міжнародний порядок денний. Це означає, що в 2021 році потрібно робити акцент на змістовній роботі.

Тому важливими стануть результати саміту лідерів держав-партнерів на підтримку міжнародного формату Кримської платформи, який планують провести в Україні влітку 2021 року.

Також серед пріоритетів буде збереження перемир’я на Донбасі, активізація роботи Тристоронньої контактної групи, подальший обмін полоненими. Разом з тим, Україна продовжить працювати над посиленням міжнародного тиску на Росію.

Напередодні голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомляв, що зустріч політичних радників голів держав нормандської четвірки може пройти до кінця січня.

Натомість у Кремлі виключили проведення нормандського саміту найближчим часом.