Коронавірус в Україні 3 січня 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на ранок 3 січня в Україні виявили 1 074 093 випадки коронавірусу, за добу підтвердили ще 4 576 інфікованих.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 306 осіб;

летальних випадків – 123;

одужало – 6 250 осіб;

здійснено тестувань за добу – 14 576 (зокрема методом ПЛР – 12 362, методом ІФА – 2 214).

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426), Дніпропетровській (404) областях та м. Київ (370).

Приріст за регіонами:

м. Київ – 370

Вінницька область – 66

Волинська область – 93

Дніпропетровська область – 404

Донецька область – 200

Житомирська область – 25

Закарпатська область – 78

Запорізька область – 301

Івано-Франківська область – 99

Київська область – 303

Кіровоградська область – 22

Луганська область – 85

Львівська область – 433

Миколаївська область – 454

Одеська область – 426

Полтавська область – 197

Рівненська область – 75

Сумська область – 147

Тернопільська область – 59

Харківська область – 68

Херсонська область – 115

Хмельницька область – 14

Черкаська область – 244

Чернівецька область – 146

Чернігівська область – 152

Для порівняння, 2 січня коронавірус в Україні підтвердили ще у 5 038 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 1 069 517. Зокрема, захворіли 182 дитини та 131 медпрацівник.

За добу одужали 2 606 людей, повністю подолали хворобу 722 615 українців. До лікарень потрапили ще 2 559 пацієнтів.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер 18 731 хворий, за добу зафіксували 51 новий летальний випадок.