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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Понад 1,3 тис. госпіталізованих: в Україні за добу виявили 4 576 випадків Covid-19

Станом на ранок 3 січня в Україні виявили 1 074 093 випадки коронавірусу, за добу підтвердили ще 4 576 інфікованих.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 306 осіб;
  • летальних випадків – 123;
  • одужало – 6 250 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 14 576 (зокрема методом ПЛР – 12 362, методом ІФА – 2 214).

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19

Коронавірус в Україні 3 січня 2021: оперативна статистика МОЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426), Дніпропетровській (404) областях та м. Київ (370).

Приріст за регіонами: 

  • м. Київ – 370
  • Вінницька область – 66
  • Волинська область – 93
  • Дніпропетровська область – 404
  • Донецька область – 200
  • Житомирська область – 25
  • Закарпатська область – 78
  • Запорізька область – 301
  • Івано-Франківська область – 99
  • Київська область – 303
  • Кіровоградська область – 22
  • Луганська область – 85
  • Львівська область – 433
  • Миколаївська область – 454
  • Одеська область – 426
  • Полтавська область – 197
  • Рівненська область – 75
  • Сумська область – 147
  • Тернопільська область – 59
  • Харківська область – 68
  • Херсонська область – 115
  • Хмельницька область – 14
  • Черкаська область – 244
  • Чернівецька область – 146
  • Чернігівська область – 152

Для порівняння, 2 січня коронавірус в Україні підтвердили ще у 5 038 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 1 069 517. Зокрема, захворіли 182 дитини та 131 медпрацівник.

За добу одужали 2 606 людей, повністю подолали хворобу 722 615 українців. До лікарень потрапили ще 2 559 пацієнтів.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер 18 731 хворий, за добу зафіксували 51 новий летальний випадок.

Фото: Depositphotos

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