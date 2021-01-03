Коронавірус в Україні 3 січня 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на ранок 3 січня в Україні виявили 1 074 093 випадки коронавірусу, за добу підтвердили ще 4 576 інфікованих.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 306 осіб;
- летальних випадків – 123;
- одужало – 6 250 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 14 576 (зокрема методом ПЛР – 12 362, методом ІФА – 2 214).
Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426), Дніпропетровській (404) областях та м. Київ (370).
Приріст за регіонами:
- м. Київ – 370
- Вінницька область – 66
- Волинська область – 93
- Дніпропетровська область – 404
- Донецька область – 200
- Житомирська область – 25
- Закарпатська область – 78
- Запорізька область – 301
- Івано-Франківська область – 99
- Київська область – 303
- Кіровоградська область – 22
- Луганська область – 85
- Львівська область – 433
- Миколаївська область – 454
- Одеська область – 426
- Полтавська область – 197
- Рівненська область – 75
- Сумська область – 147
- Тернопільська область – 59
- Харківська область – 68
- Херсонська область – 115
- Хмельницька область – 14
- Черкаська область – 244
- Чернівецька область – 146
- Чернігівська область – 152
Для порівняння, 2 січня коронавірус в Україні підтвердили ще у 5 038 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 1 069 517. Зокрема, захворіли 182 дитини та 131 медпрацівник.
За добу одужали 2 606 людей, повністю подолали хворобу 722 615 українців. До лікарень потрапили ще 2 559 пацієнтів.
Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер 18 731 хворий, за добу зафіксували 51 новий летальний випадок.